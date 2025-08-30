Aug 30, 2025 8:30 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

مأدبة عشاء في جزين للوطني الحر بحضور عون وباسيل

تقيم منسقية جزين للتيار الوطني الحر مساء اليوم مأدبة عشاء في أحد مطاعم المنطقة، بحضور الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل بالإضافة إلى مسؤولين في التيار وشخصيات سياسية واجتماعية من المنطقة.

وسيتحدث النائب جبران باسيل في المناسبة، حيث سيُلقي كلمة سياسية يتناول فيها أبرز القضايا الوطنية والتطورات السياسية الراهنة، بالإضافة إلى مواقف التيار الوطني الحر من الأحداث الحالية في لبنان والمنطقة.

تعد هذه المناسبة فرصة لتبادل الآراء وتعزيز الروابط بين أعضاء التيار والفعاليات المحلية في جزين، في إطار من التفاعل السياسي والاجتماعي.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o