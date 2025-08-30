تقيم منسقية جزين للتيار الوطني الحر مساء اليوم مأدبة عشاء في أحد مطاعم المنطقة، بحضور الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل بالإضافة إلى مسؤولين في التيار وشخصيات سياسية واجتماعية من المنطقة.

وسيتحدث النائب جبران باسيل في المناسبة، حيث سيُلقي كلمة سياسية يتناول فيها أبرز القضايا الوطنية والتطورات السياسية الراهنة، بالإضافة إلى مواقف التيار الوطني الحر من الأحداث الحالية في لبنان والمنطقة.

تعد هذه المناسبة فرصة لتبادل الآراء وتعزيز الروابط بين أعضاء التيار والفعاليات المحلية في جزين، في إطار من التفاعل السياسي والاجتماعي.