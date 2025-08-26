11:25 AMClock
ليندسي غراهام : نتفهم أن نزع سلاح حزب الله خطوة صعبة ولكنها حاسمة ونحن نتحدث اليوم عن تغيير في تاريخ لبنان وأميركا لا تنوي الذهاب إلى أي نوع من الحروب

