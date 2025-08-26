11:24 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ليندسي غراهام: بمجرد نزع سلاح حزب الله ستكون هناك مناقشة مختلفة مع إسرائيل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o