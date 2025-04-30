زارت البطلة الاولمبية في التايكواندو ليتيسيا عون، يرافقها مدربها الإيراني فرزاد، رئيس "جمعية المقدسي الاجتماعية" المدير العام السابق لتلفزيون لبنان، والرئيس السابق لنادي الحكمة بيروت الدكتور طلال المقدسي في مكتبه في سن الفيل، وقدمت له الميدالية الذهبية التي أحرزتها في بطولة استونيا المفتوحة في التايكواندو، وشكرته على دعمه ووقوفه إلى جانبها. وقالت: "كانت البطولة الاولى بعد مشاركتي في أولمبياد "باريس 2024"، كنت مصنفة في المركز الخامس عالميا بعد "باريس 2024" ولكنني تراجعت إلى المركز رقم 11 لعدم تمكني من المشاركة في بطولات سابقة، ومع إحرازي الميدالية الذهبية سأتقدم مجددا في التصنيف العالمي".

وكشفت عن صعوبة البطولة ومستواها الفني العالي: "لعبت اربع منازلات صعبة وفزت فيها جميعها بنتيجة 2 - 0 واجهت خلالها ابرز البطلات من أوروبا وتحديدا من قبرص، بولندا، اليونان وروسيا. لقد أعادتني هذه البطولة إلى جو المنافسات. سعيدة بالنتيجة، فقد لعبت وانا مطمئنة نفسيا وذهنيا بأنني لست وحيدة، بل هناك من يدعمني ويقف إلى جانبي"، واكدت بأن بطولة استونيا "لن تكون البطولة الاخيرة في الطريق إلى الألعاب الاولمبية". وشكرت عون مدربها الايراني فرزاد على جهوده.

بدوره هنأ المقدسي ضيفته واعرب عن فخره وثقته بها وقال: سعيد بالنتيجة التي حققتها ليتيسيا، كنت واثقا بانها ستعود بالميدالية الذهبية لأنها بطلة ملتزمة، رصينة وجريئة"، واضاف: الدعم لليتيسيا دائم ومستمر إلى حين تقرر التوقف". وجدد التزامه دعم الأبطال في الألعاب الفردية "في ظل التقصير الكبير من اللجنة الاولمبية اللبنانية"

واثنى على الجهود التي يقوم بها رئيس اتحاد التايكواندو الدكتور حبيب ظريفة وفريق عمله "لنشر وتطوير اللعبة وتحقيق النتائج المميزة". وكشف المقدسي عن دعم جديد لبطلة اسيا في التايكواندو اللاعبة الواعدة كاريل ابراهيم التي ستشارك في بطولة العالم في الامارات العربية المتحدة.