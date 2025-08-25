12:37 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ليبرمان: لا يمكن لنتنياهو أن يكون شريكا بالائتلاف المستقبلي لأن اعتباراته السياسية تتغلب على الأمنية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o