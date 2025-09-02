Sep 2, 2025 11:36 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ليبرمان: قرار بلجيكا الاعتراف بفلسطين وفرض عقوبات هو نتيجة مباشرة لفشل نتنياهو

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o