Apr 19, 2025 10:23 PMClock
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ليبرمان: جولة المحادثات في روما بشأن برنامج إيران النووي دليل على فشل مدوٍ لنتنياهو أمام واشنطن

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