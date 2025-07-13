Jul 13, 2025 8:58 AMClock
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ليبرمان: الحكومة التي فشلت في المجالات كافة ولا تستطيع ضمان الأمن الأساسي لمواطنيها يجب أن ترحل

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