Apr 16, 2025 7:30 PMClock
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لوموند عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: أي اتفاق بشأن إيران سيكون مجرد حبر على ورق بدون مشاركتنا

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