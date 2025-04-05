أوضحت إدارة مستشفى الرحمة، في بيان، عطفًا على البيان السابق، أنه "عصر يوم الجمعة الواقع في 4/4/2025، قام أحد أقارب مريضة تتلقى العلاج في المستشفى بتنفيذ تهديداته السابقة، حيث حشد عشرات الأشخاص المجهولين أمام حرم المستشفى، واعتدوا لفظيًا على الإدارة والطاقمين الطبي والتمريضي بأبشع عبارات التهديد والوعيد".

وأكدت أنها "لن ترضخ لأي تهديد أو ضغط مهما كان نوعه، وستواصل رسالتها الطبية التي امتدت لعقود، مستمرةً في تقديم خدماتها الطبية والإنسانية على أكمل وجه".

وتوجهت إدارة المستشفى ب "أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى قيادة الجيش والقوى الأمنية والعسكرية المختلفة التي حضرت إلى المكان، ووقفت سدًا منيعًا في وجه كل من سوّلت له نفسه التعّدي على العاملين والموّظفين وعلى ممتلكات المستشفى" .

وكررت مطالبتها الدولة اللبنانية، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الصحة الدكتور ركان ناصرالدين، والأجهزة الأمنية، "بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة، وضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على المستشفيات، خصوصًا في محافظة الشمال وطرابلس، حيث باتت هذه الاعتداءات تتكرر بشكل يومي".

وختمت مؤكدة أنها ستتخذ "الإجراءات القانونية اللازمة كافة لحفظ حقوقها وحقوق العاملين لديها، ومحاسبة المعتدين وفق الأطر القانونية المعتمدة" .