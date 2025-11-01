كشفت مصادر دبلوماسية غربية عن خطة إسرائيلية لإقامة 3 مناطق عازلة متداخلة جنوب لبنان؛ بهدف نزع سلاح ميليشيا "حزب الله" وفرض معادلات وواقع أمني دائم، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين البلدين في نوفمبر 2024.

ويأتي التخطيط لإقامة المناطق العازلة وسط استمرار احتلال الجيش الإسرائيلي 5 نقاط استراتيجية جنوبي الليطاني، ومواصلة غاراتها الجوية التي استهدفت مناطق عدة تابعة لميليشيا حزب الله جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل العشرات من عناصر الحزب.

وقالت المصادر الغربية، لـ"إرم نيوز"، إن المخطط الإسرائيلي يتضمن إقامة منطقة عازلة بعمق 7 كيلومترات مربعة، شمالي الخط الأزرق داخل الأراضي اللبنانية بحيث تكون منطقة خالية من السكان تماماً.

وأوضحت المصادر أن المنطقة العازلة الثانية التي تعمل إسرائيل لإقامتها تشمل الشريط الممتد على طول جنوب نهر الليطاني، بمساحة تصل إلى 30 كيلومتراً ، حيث ستكون هذه المنطقة منزوعة السلاح بالكامل. وأشارت المصادر إلى أن من شأن إقامة هذه المنطقة منح إسرائيل حرية الحركة في حال رصد أي نشاط عسكري، كما حدث في الغارات الأخيرة التي جرى تنفيذها على جبال الجرمق وأياشية.

أما المنطقة العازلة الثالثة، فتؤكد المصادر الغربية أنها الأوسع، وتمتد من نهر الليطاني شمالاً حتى نهر الأولي شرقاً، حيث تُقيد صلاحيات الجيش اللبناني والقوى الأمنية إلى حدود "وظيفة الشرطة" فقط.

وتحتفظ إسرائيل في هذه المنطقة بحرية كاملة في الحركة والتدخل، خاصة في التلال الاستراتيجية مثل جبل الشيخ وبلدة حضر؛ لمنع عمليات تهريب السلاح من سوريا.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أكد، في وقت سابق، أن "المناطق العازلة ضرورة أمنية دائمة"، مشيراً إلى أن أي عودة لحزب الله جنوب الليطاني ستُقابل "برد فوري". ويُربط هذا الوجود بمفاوضات مباشرة أو غير مباشرة.