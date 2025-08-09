Aug 9, 2025 5:50 PMClock
أبرز الأحداث
النائب نديم الجميل : آن الأوان للدولة اللبنانية أن تطبّق بالكامل القرار 1559 والاتفاق الذي أقرّته الحكومة في ٧ آب، صونًا لدماء الشهداء وحمايةً للوطن

