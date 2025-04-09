أشارت سفارة المملكة المتحدة في لبنان ببيان، الى أنه "للاحتفال بيوم المرأة العالمي في 8 آذار، أطلقت السفارات البريطانية مع الكندية والاردنية في لبنان مسابقة "Ambassador For A Day" "سفيرة ليوم واحد" للسنة الثالثة. وستتمكن الفائزات من مواكبة سفير أو سفيرة في لبنان ليوم واحد ليشاهدن بأنفسهن كيف يمكن للفتيات أن يصبحن قائدات وداعيات للتغيير".

ولفت البيان الى أنه "سيتم ضمّ كل فائزة الى سفير(ة) أو ممثل(ة) للأمم المتحدة في لبنان لقضاء يوم معهم/نّ ومع طاقم السفارة. وسيتم دعوة الفائزات كضيفات شرف في حفل ختامي. وتمثل هذه المبادرة فرصة لا تُنسى لبناء المهارات في الدبلوماسية والثقة والقيادة".

وذكر أن "موضوع المسابقة هو "المساواة في الحقوق والتمكين والفرص" المصادف لموضوع يوم المرأة العالمي لهذا العام. المسابقة مفتوحة حتى منتصف ليل الاثنين 14 نيسان 2025"، مشجعا "الفتيات اللواتي يعشن في لبنان ومن جميع الخلفيات وتتراوح أعمارهن بين 15 و18 عام وغير الملتحقات بالجامعة على المشاركة".

ودعا الراغبات في "الاشتراك بالمسابقة، الى إرسال مقطع فيديو أو مقال قصير باللغة الإنجليزية أو العربية للإجابة على السؤال التالي: "إذا كنت سفيرة ليوم واحدما هي الإجراءات التي ستتخذينها لتسريع المساواة بين الجنسين بما في ذلك المساواة في الحقوق والتمكين والفرص؟". للحصول على تفاصيل المسابقة كاملة: كيفية الاشتراك وشروط المسابقة وأحكامها: فرصة للفتيات في لبنان ليصبحن سفيرة ليوم واحد - GOV.UK".