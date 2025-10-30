6:01 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

لقيادة الوسطى الأميركية: اختتمنا مناورات مع الجيش اللبناني تركزت على الأمن البحري والتخلص من الذخائر المتفجرة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o