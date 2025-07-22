المركزية- عقد في وزارة الداخلية والبلديات، صباح اليوم، اجتماع ضم وزراء :الداخلية والبلديات أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الإقتصاد والتجارة عامر بساط، بمشاركة ممثل وزير الطاقة والمياه بطرس حدشيتي، وفي حضور محافظ مدينة بيروت مروان عبود، ورؤساء بلديات كل من بيروت، طرابلس، الغبيري، المريجة، برج البراجنة وحارة حريك. وتم خلال الإجتماع البحث في تنظيم عمل مولدات الكهرباء.

كما ترأس الوزير أحمد الحجار اجتماعا خصص للبحث في وضع إطار تنظيمي لتركيب ألواح الطاقة الشمسية، حضره المدير العام للتنظيم المدني بالتكليف علي رمضان، المديرة العامة للإدارية المشتركة بالتكليف رشا حوراني، ممثل وزارة الطاقة والمياه بطرس حدشيتي، إلى جانب الضباط المعنيين في قوى الأمن الداخلي.