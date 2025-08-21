زار وفد من "لقاء نهضة لبنان" ضمّ : المهندس الفراد ماضي، الاستاذ حسان قطب، الاستاذ جاد الأخوي، والسيدة ريما سعد، السفير الالماني في لبنان السيد كورت جورج شتوكل- شتيلفريد بحضور السيدتين كاتارينا لاك نائب رئيس البعثة و كارولينا تايورت السكرتير الاول.

وكما في كل جولاته، قدم الوفد للسفير الوثيقة الصادرة عن المؤتمر والمذكرة القانونية التي اعدها اللقاء بشأن حياد لبنان وتفعيل الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة في الحالة اللبنانية ووضع لبنان تحت وصاية دولية مؤقتة نظرا لما وصل اليه الوضع الداخلي من تهديد مباشر للسلم والامن الاقليمي والدولي.

وعلى الرغم من اهمية ومكانة لبنان بالنسبة لالمانيا، شرح السفير للوفد ان الأولوية لديها في الوقت الحاضر هي الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا نظرا للقرب الجغرافي ومدى تأثيرها على ألمانيا.

تناقش الطرفان بالوضع الداخلي، حيث استذكر الوفد كيف نهضت المانيا بعد خسارتها في الحرب العالمية واسترجعت مكانتها على الرغم من كل ما اصابها، وقارنها مع الوضع في لبنان حيث اننا لا نرغب كشعب بان نصل الى الدمار الشامل لوطننا بل نريد من خلال مؤتمرنا ومذكرتنا السعي لاستنهاض الهمم والامم لإنقاذ ما تبقى قبل دماره التام وبخاصة ان دول الخارج لا تدرك حجم خطورة الوضع اللبناني المحكوم بتواطئ ما بين منظومة الطبقة الحاكمة الفاسدة و السلاح وما تسببت به هذه الثنائية من ويلات على مدى ٤٠ عاما، وان المطالبة بوضع لبنان تحت الفصل السابع والحياد ما هي الا في سبيل انقاذه من براثن ما يخطط له لإعادة تعويم هذه الطبقة لنفسها ولإبقاء هذا السلاح وبخاصة من خلال الانتخابات النيابية المقبلة.