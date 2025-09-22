المركزية - اشار "لقاء نهضة لبنان" في بيان الى ان "بدعوة من "لقاء نهضة لبنان"، اجتمعت فعاليات من "معارضة المعارضة" في اطار المواكبة للتطورات والمرحلة القادمة والخطوات التي سيقدم عليها اللقاء والناشطين معهم.

بعدما قدم ملخص عن الوضع السياسي الحالي في لبنان والمنطقة، طرح المشاركون الهواجس المتداولة والتجييش والحشد العالي الوتيرة لشد العصب الطائفي والحزبي من قبل المنظومة فيما يتعلق بمواضيع الساعة، وعن الحلقة المفرغة التي يدور فيها البلد التي هي دوامة يلهون بها الشعب اللبناني بالتضخيم الإعلامي وتزوير الحقائق، بواسطة تحوير الوقائع والتلاعب على المضمون الفعلي للاتفاقيات وذلك في محاولات فاشلة لتمرير وكسب الوقت لمصلحة هذه المنظومة وزعمائها كما ولحزب الله وتسليمه لسلاحه هو امر واقع سوف يصلا ليه عاجلاً أم آجلاً.

اتفق المشاركون على ضرورة الإضاءة على خطورة أجراء الانتخابات، وذلك في حال حصلت، على أساس هذا القانون الذي فصل على قياس الأحزاب ووزع حصصها بما يحفظ تزعمها للمشهد السياسي وبالأخص استعادة الثنائي أكثريته وقدرته على التصويت والتعطيل كما يراه مناسبًا، كما ومن خطورة ما يحضر للبنان اذا لم يتم الالتزام باتفاقية وقف اطلاق النار و نزع السلاح وحصريته بيد الشرعية في ظلّ تردد وبطئ الدولة في التحرّك، ومن هنا أهمية العمل للوصول إلى الفصل السابع والحياد لان التهديد اليوم هو وجودي على لبنان ومكوناته كافةً.

اكد المشاركون على الاستمرار في خطواتهم، وتشكيل لجنة متابعة، والتأكيد على الموقف الموحد في مواجهة المخطط لتدمير ما تبقى من هذا الوطن وإعلاء الصوت لربما يخرج هذا الشعب من ثباته العميق ويواجه جلاديه".