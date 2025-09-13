إلتقت منسقة لجنة شؤون المرأة البطريركية سينتيا غريب، بوزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وذلك خلال زيارة رسمية رافقتها فيها أمينة سر اللجنة المحامية جود قزحيا.

وقد شكّل اللقاء مناسبة لعرض أبرز اهتمامات اللجنة ومشاريعها على صعيد دعم النساء في لبنان، كما جرى التباحث في سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وتوقف البحث عند أهمية التعليم كركيزة أساسية لتمكين المرأة وتعزيز حضورها الفاعل في المجتمع، إلى جانب دوره في فتح آفاق جديدة أمامها على الصعيدين المهني والعائلي. كما جرى التأكيد على ضرورة تكامل الجهود من أجل تطوير المبادرات التي تعزّز مشاركة المرأة في مختلف مجالات الحياة العامة.

وفي الختام، قدّمت منسقة اللجنة إلى سعادة الوزيرة درعاً تكريمياً، عبارة عن أرزة لبنان من الفسيفساء موضوعة على خشبة الأرز، عربون تقدير وتعبيراً عن متانة الروابط الأخوية بين الشعبين اللبناني والقطري.