Jul 19, 2025 7:40 PMClock
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لقاء كليمنصو: تدخل اسرائيل بشؤون سوريا مرفوض ومدان وشجب لمحاولات استغلال أحداث سوريا لنقل التوتر الى لبنان

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