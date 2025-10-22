Oct 22, 2025 1:40 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

لقاء في هذه الاثناء بين الرئيس الإسرائيلي ونائب الرئيس الأميركي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o