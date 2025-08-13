شهدت بلدة علما الشعب في قضاء صور لقاء جامعا في قاعة كنيسة مار إلياس، جمع فعاليات دينية، رؤساء بلديات، ممثلين عن المجتمع المدني، وأفرادا من قوة "اليونيفيل"، في مناسبة تؤكد أهمية الشراكة والتعاون بين البعثة الدولية والمجتمع المحلي.

ترأس المناسبة قائد قوة "اليونيفيل" اللواء ديوداتو أبانيارا، يرافقه قائد القطاع الغربي في اليونيفيل – العميد ديفيد كولوسي، إلى جانب رئيس بلدية علما الشعب.

وحضر اللقاء سفير السلام العالمي ورئيس جمعية "تنمية السلام العالمي" حسين غملوش، الذي ركز في كلمة على "أهمية تعزيز ثقافة السلام والتعاون الإنمائي"، مؤكدا "التزام الجمعية بدعم المبادرات الإنسانية والإنمائية في الجنوب".

وفي كلمة ترحيبية، شدد قائد "اليونيفيل" على "التزام البعثة بدعم الاستقرار في جنوب لبنان وتعزيز الروابط مع الأهالي، عبر مبادرات إنسانية وتنموية تسهم في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الثقة المتبادلة".

وشهدت المناسبة تفاعلا إيجابيا من الحضور الذين أشادوا ب"أهمية هذه المبادرات في ترسيخ السلم الأهلي وتعزيز صمود البلدات الجنوبية".

يذكر أن جمعية تنمية السلام العالمي، برئاسة السفير غملوش، تلعب دورا متقدما في بناء الشراكات بين المنظمات الدولية والمجتمع المحلي، وتعمل باستمرار على إطلاق برامج ومبادرات تعزز السلام والتنمية المستدامة.