إستقبل المسؤول التنظيمي لحركة "أمل" في إقليم جبل عامل المهندس علي إسماعيل، في مكتبه في صور، وبحضور مسؤول العمل البلدي في المنطقة الأولى في "حزب الله" علي الزين، مسؤول الشؤون البلدية في حركة "أمل"- اقليم جبل عامل محمد حرقوص، مفوض جبل عامل في جمعية "كشافة الرسالة الاسلامية" قاسم حيدر، وفدًا من بلدة السماعية ضم رئيس البلدية يوسف خشن وعضو البلدية وفيق خشن ومختار البلدة حسين الراعي والسيدين علي باقر وعلاء مدني، وذلك استكمالًا لمعالجة تداعيات موضوع تسطير محضر ضبط بحق سيارة إسعاف في بلدة السماعية.

وقد تم التباحث بكيفية تجاوز ما حصل "بروح التعاون والتكامل وفقًا للأجواء التي سادت خلال مرحلة التحضير لتزكية المجلس البلدي في البلدة".