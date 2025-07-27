التقى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور مشايخ قرى قضاء راشيا، في منزل عضو المجلس المذهبي الدرزي السابق الشيخ ابو ربيع أسعد سرحال، بحضور اعضاء من المجلس المذهبي الدرزي ووكيل داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الاشتراكي عارف أبو منصور.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على رفض الفتنة والمواقف غير المسؤولة، والمحافظة على نسيج العلاقات الطيبة التي طالما كانت راسخة في هذه المنطقة، والتي ستبقى عنوانا لوحدة الموقف الوطني الجامع.

وإذ نوهوا بأهمية استمرار التواصل مع مكونات المنطقة كافة من خلال اللقاءات التي تعقد بشكل دائم، أثنى المجتمعون على مواقف وليد جنبلاط "وصوابية خياراته الوطنية الجامعة والحكيمة في هذه الظروف المصيرية الدقيقة، والتي تحتاج الى لغة العقل والحكمة والحوار البناء والصريح، خصوصا لجهة دعوته الى المصالحة في مدينة السويداء، وحماية النسيج الإجتماعي فيها" .