المركزية - نظمت جمعية "لايف لبنان في باريس" لقاءً مع ريما عبد الملك، وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة والمديرة التنفيذية القادمة للجمعية. عُقد اللقاء في باريس في 10 تشرين الثاني، بحضور حوالي خمسين عضوًا من جمعية "لايف باريس"، معظمهم لبنانيون في فرنسا، وكان في طليعتهم السفير اللبناني ربيع الشاعر.

بعد كلمة ترحيبية، استذكرت عبد الملك وصولها إلى فرنسا مع عائلتها في بداية الحرب الأهلية، واستقرت في ليون، حيث تابعت دراستها الثانوية قبل الالتحاق بمعهد الدراسات السياسية والحصول على درجة البكالوريوس.

بعد فترة من الانخراط النشط في الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في ليون، ترددت على الأوساط الثقافية والفنانين الشباب في المدينة. ثم انتقلت إلى باريس لتتولى منصب مستشارة ثقافية لرئيس الجمهورية، ثم على رأس وزارة الثقافة، حيث تميزت بسياستها في تشجيع الفنانين الشباب، بمن فيهم الفنانون اللبنانيون الذين غادروا البلاد خلال الأزمات والأحداث المتتالية.

وبخصوص دورها الجديد كمديرة تنفيذية لصحيفة "لوريان لو جور"، أعربت ريما عبد الملك عن ارتياحها وعزمها على تطوير الصحيفة وزيادة عدد قرائها من خلال مبادرات تحريرية وإدارية جديدة. وأجابت ريما عبد الملك بعد ذلك على أسئلة الضيوف حول إنجازاتها في فرنسا وأعربت عن سعادتها بالعودة إلى الوطن لما وصفته بفصل جديد في حياتها والمساهمة في نمو وطنها الأم.