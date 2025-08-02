أقيم لقاء تكريمي للهيئة الادارية لنادي الصحافة، التي فازت بالتزكية، بمبادرة من رجل الاعمال حيدر بزي، وبحضور وزير الاعلام المحامي بول مرقص، نقيب الصحافة عوني الكعكي، نقيب المحررين جوزف القصيفي، المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة، الناطقة بإسم رئاسة الجمهورية نجاة شرف الدين، رئيس مكتب الاعلام في القصر الجمهوري رفيق شلالا، رئيسة مجلس الادارة المديرة العامة لتلفزيون لبنان إليسار نداف جعجع، نقيب المصورين علي علوش، وعدد من مديري الاخبار ورؤساء تحرير المواقع الاخبارية والمستشارين الاعلاميين وأعضاء الهيئة الادارية.

و ألقى رئيس نادي الصحافة بسام أبو زيد كلمة استهلها بتوجيه الشكر للسيد بزي، وتحدث عن دور الصحافة كسلطة رابعة، شاكراً لوزير الاعلام الجهود التي بذلها لتعيين مجلس ادارة جديد لتلفزيون لبنان، إضافة إلى الجهد الذي يبذله الوزير مرقص لصدور قانون الاعلام الجديد،

وقال: "نأمل كإعلاميين موجودين في هذه المناسبة أن يسهم كل واحد منا في أي موقع وُجد فيه في تأدية الرسالة الاعلامية بشكل مفيد وعلى أفضل وجه، وأن يؤدي نشاطنا إلى إعطاء أفضل صورة عن لبنان".

وحيا أبو زيد الجيش اللبناني في عيده، وأكد "اهمية الدور المنوط به في هذه الظروف لحفظ الاستقرار والدفاع عن الحدود"، وختم: "لا نريد جيشاً في لبنان إلا الجيش اللبناني".