كتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في منصة "إكس": "سعدت هذا الصباح بلقاء قداسة البابا لاوون الرابع عشر، وأكدت له ان اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم يتطلعون إلى زيارته بفرح.

وجدّد قداسته امامي تعلّقه بمعنى لبنان وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في محنته. وبدوري شددت على ان وحدة لبنان وسيادته وحريته حق لأبنائه جميعاً، وان السلام في المنطقة لن يقوم إلا على العدل، ولا سيّما على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة".

وزار رئيس الحكومة نواف سلام اليوم السبت المدرسة المارونية في روما، مشيرًا إلى أن هذا الصرح التربوي والروحي العريق يعكس عمق الروابط بين لبنان والفاتيكان

كما زار سلام المعهد الماروني المريمي، حيث التقى الآباء المشرفين عليه، وقام بجولة في مكتبته الفريدة للاطلاع على مجموعتها من الكتب والمخطوطات النادرة.



