استقبل رئيس المجلس العام الماروني المهندس ميشال متى، في مقر المجلس، في المدور، النائب نديم الجميل، بحضور أعضاء هيئة مكتب المجلس.

وأشار المجلس العام الماروني في بيان، إلى أن "اللقاء تمحور حول الانتخابات البلدية والاختيارية المرتقبة، حيث تم تأكيد أهمية المشاركة وتعزيز الدور المحلي للمواطنين في هذه العملية الديموقراطية، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود لضمان مشاركة فعالة ومؤثرة في الانتخابات، بما يخدم مصلحة الوطن والمجتمع اللبناني بأسره".

ولفت إلى أن "اللقاء كان فرصة لتبادل الآراء والأفكار حول مستقبل لبنان، مع تأكيد أهمية التعاون بين مختلف الجهات لضمان نجاح العملية الانتخابية في جو من الشفافية والمصداقية".