أعلن اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي في بيان، ان "اجتماعا عقد مع وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، شارك فيه رئيس الاتحاد النقيب شادي السيد ورئيس نقابة عمال بلدية طرابلس عمر دلال ورئيس نقابة عمال بلدية الميناء احمد المرسلي والمعاون حاتم عبوشي عن جهاز الاطفاء في اتحاد بلديات الفيحاء وعبد الرحمن الرميحي عن نقابة موزعي الغاز، بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر".

ولفت الى أن "النقيب السيد شدد على المثابرة كمكتسب ضروري لموظفي بلدية طرابلس اسوة بكل موظفي القطاع العام، وحيث يمكن بموجبها ان يحصل العامل على مزيد من المبالغ المالية في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها جميعا. وقد تمنى النقيب السيد على وزير الداخلية ان يدفع باتجاه حصول العمال على هذه المثابرة، كما ليحصل عليها كل عمال البلديات في لبنان والا تستثنى هذه البلديات من المراسيم ذات الصلة او القرارات الحكومية التي تصدر في هذا الخصوص. وأكد على هذا المطلب رئيس نقابة عمال بلدية طرابلس عمر دلال الذي طالب وزارة الداخلية بعدم حجز دراجات عمال بلدية طرابلس لعجزهم عن تسوية أوضاع هذه الدراجات" .

وأشار الى أن "النقيب السيد ذكر في مجال آخر بأزمة عمال بلدية الميناء جراء عدم حصولهم على رواتبهم لاشهر طويلة، وطالب كل من السيد ونقيب عمال بلدية الميناء احمد المرسلي وزير الداخلية بحث بلدية الميناء على الزام المتخلفين عن تسديد الرسوم بتوجيه انذارات ملزمة، وان تعمل البلدية على تفعيل الجباية كأمر ضروري جدا. وقد وعد الوزير الحجار بالعمل على مساعدة عمال بلدية الميناء وحث بلديتهم على الجباية اصولا".

ولفت الى أن "النقيب السيد شرح أزمة إتحاد بلديات الفيحاء مع مشكلة المياومين الذين تسعى رئاسة الاتحاد الى توقيفهم عن العمل. كما نقل الى الوزير الحجار واقع حال جهاز الاطفاء في اتحاد بلديات الفيحاء المعقد وحيث تحتاج هذه المؤسسة الى عناية واهتمام متقدم من قبل الحكومة اللبنانية ومن قبل المجتمع اللبناني، كما المجتمع طرابلسي، لافتا ايضا الى ان رجال الاطفاء لا يحصلون على العناية الصحية اللازمة عند اصابتهم لدى مشاركتهم في اخماد الحرائق او لدى تدخلهم في الانقاذ او اي عمل آخر. وطلب الوزير الحجار رفع كتاب اصولا لمتابعة هذا الموضوع".

وأوضح أن "النقيب السيد نقل ايضا مشكلة محطات تعبئة الغاز السائل في مدينة طرابلس ووجود عدد كبير من المحطات واكثر من ٥٠٠ عامل فيها، وانه من الضرورة بمكان اعادة النظر بالتوجه القاضي بإقفال هذه المحطات وحصرها بمحطة واحدة. كما اكد حتمية اخضاع هذه المحطات لكل الشروط التي تضعها اللجان المختصة بغية الحفاظ على وجودها وبالتالي حفظ فرص العمل، مذكرا بأن وجود هذه المحطات يلبي حاجات محدودي الدخل الذين يطلبون في بعض الاحيان تعبئة الغاز بمبالغ ضئيلة".

وخلص البيان الى أن "الوفد شكر عاطفة الوزير الحجار ورقيه ومناقبيته، ونوه بتجاوبه مع المطالب وتحديد اطر متابعتها، كما شكر لرئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر حضوره ودعمه".