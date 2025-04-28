المركزية - نظمت جمعية "معا نعيد البناء" - هيئة الشباب، وبالتعاون مع ثانوية مار يوسف للراهبات الأنطونيات - كساره، لقاء الشباب الثاني بعنوان البيئة :دور الشباب بين الواقع والترشيد برعاية وزيرة البيئة تمارا الزين ممثلة بالدكتور كرلا خاطر، في مقر الثانوية والذي جمع طوال يوم كامل عددا من الشباب من مختلف المناطق والجمعيات والمؤسسات التربوية.



وكان على البرنامج ندوة وحفل رسمي وحلقات حوار وزيارات تطبيقية وتوصيات.

الندوة: تحدث في الندوة وأدارها الدكتور نزار دندش - رئيس رابطة الأساتذة الجامعيين لحماية البيئة، وكان عنوان مداخلته: أنواع التلوث داخل المنازل.

كما تحدث كل من:الدكتور ميلاد رياشي الأستاذ الجامعي في كلية العلوم - زحله - رئيس قسم في LARI :عن الصناعة وتأثيرها الإيجابي والسلبي.

وتحدثت الدكتورة ريتا النجار الأستاذة الجامعية في كلية العلوم - زحله، عن تأثير التلوث في الزراعة على الصحة العامة وسوق التصدير.

الدكتور جوني فنيانوس - الاختصاصي في علم الإدراك البيئي، تحدث عن دور المجتمع المحلي والبلديات في حماية البيئة.

عرف بالحفل عدد من الشباب وتخلله رقصات تعبيرية من إعداد تلامذة الثانوية المضيفة وتكلم فيه الأخت رولا كرم رئيسة الثانوية المضيفة والسيدة منيرة التنوري حداد والأب بطرس عازار عن هيئة الشباب، ومنسقة جمعية معا نعيد البناء الدكتورة كريستيان صليبا ورئيس بلدية زحله المعلقة - تعنايل المهندس أسعد زغيب وممثلة صاحبة الرعاية الدكتورة خاطر.

حلقات الحوار

وبعد الندوة والحفل الرسمي توزع الشباب على حلقات حوار تولى إدارتها عدد من الأختصاصيين في علم البيئة، كما تولى عدد من الشباب تقديم خلاصة هذه الحلقات لتكون أساسا للتوصيات.

زيارتان تطبيقيتان:

وبعد الغداء المشترك قام المشاركون في اللقاء بزيارة بلدية زحله حيث استقبلهم رئيس البلدية المهندس أسعد زغيب مع عدد من أعضاء المجلس البلدي واطلعوا على المبنى البلدي واستعرضوا مع المهندس زغيب دور البلدية في حماية البيئة.

وكانت الزيارة الثانية لمعامل غاردينيا لصاحبها السيد نقولا أبو فيصل حيث قدم عدد من المسؤولين في المؤسسة عرضا مفصلا عن منتوجات غاردينيا وعن الاهتمام الخاص بالبيئة وبالسلامة العامة.

وبعد هاتين الزيارتين، عاد المشاركون في اللقاء، ودوما بباصات صديقة للبيئة قدمها باسم البلدية المهندس أسعد زغيب، إلى الثانوية المضيفة حيث تم زرع شجرة أرز في ساحة الثانوية ثم تمت تلاوة التوصيات التي رفعها مقررو الحلقات وتمحورت حول الأمور التالية:

1 - الاهتمام بالبيئة مسؤولية كل مواطن ومواطنة ومن واجب الأسرة أولاً والمؤسسات التربوية والمجتمع المحلي التنشئة على احترامها وعلى الالتزام بالفرز داخل المنازل.

2 - دعوة الدولة، وبخاصة وزارة البيئة، السعي لإصدار تشريعات ومنشورات وتعاميم واضحة بشأن البيئة لتعزيز التوعية.

3 - دعوة وزارات الزراعة والصناعة والبيئة للتعاون فيما بينها من أجل الحفاظ على حياة المواطنين وجمال الوطن من خلال مكافحة التلوّث والأجواء الموبوءة والمبيدات المضرّة والعمل على استعمال الأسمدة العضوية وتشجيع زراعة الأشجار والنباتات لحماية التربة والمياه الجوفية لتأمين الصحة الجسدية والنفسية.

4 - مناشدة أهل الإعلام بتقديم مقالات وبرامج توعية ودراسات تحمي البيئة وتعزّز الخير العام.

5 - مطالبة الدولة بفرض العقوبات على مسبّبي التلوّث والضرر في المساحات الخضراء والتسبّب بالحرائق...

وتم الإعراب عن الشكر إلى جميع الذين واللواتي عملوا على إنجاح اللقاء وبخاصة جمعية معًا نعيد البناء هيئة الشباب والأخت رولا كرم وأسرة ثانوية مار يوسف التربوية وكلية العلوم - الفرع الرابع وبلدية زحله ورئيسها ومعامل غاردينيا وصاحبها والمسؤولين عنها، والمؤسسات التربوية والجمعيات المشاركة وكشّافة التربية الوطنية بالإضافة الى المؤسسات الداعمة وإلى الإعلام والى تلفزيون تيلي لوميار.

ولاحقا، سيتم إصدار هذه التوصيات مفصلة وتعميمها على المشاركين والرأي العام.