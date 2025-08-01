المركزية - بدعوة من المحامي فادي إبراهيم وعقيلته كلوديا كرم، التأم مساء الأربعاء الماضي لقاءٌ وديّ ضمّ كوكبة من الشخصيات القانونية والدينية والاجتماعية والعلمية، في دارة إبراهيم الأثرية حيث كان للعميد ريمون اده جلسات طويلة في هذا الدار الكتلوي العريق في بلدة مشمش الجبيلية حيث تباحث الحضور بانتخابات نقابة المحامين في بيروت وقانون استقلالية القضاء وغيرها من المواضيع على الساحة الوطنية

حضر اللقاء المطران ميشال عون، رئيس أساقفة أبرشية جبيل المارونية، ونقيب المحامين في بيروت فادي المصري وعقيلته، إلى جانب النقباء السابقين أنطوان قليموس، أنطونيو الهاشم وعقيلتيهما، والنائب ملحم خلف.

الاب ميشال عبود رئيس موءسسة كاريتاس

كما شارك في الأمسية أعضاء مجلس النقابة: ميسم يونيس وإيلي قليموس، إضافة إلى بول كنعان، أمين عام الرابطة المارونية، وعقيلته. وكان من بين الحاضرين أيضًا المرشحان لمركز نقيب المحامين في دورة تشرين الثاني 2025: عماد مارتينوس وعقيلته، وإيلي بازرلي وعقيلته، إلى جانب نخبة من الأصدقاء المحامين والإعلاميين والضيوف من أصحاب الفكر والرأي.