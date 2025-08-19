Aug 19, 2025 7:12 PMClock
لقاءات وزير الداخلية

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النواب: حسين الحاج حسن، محمد سليمان، ثم بلال عبدالله، وتداول مع كل منهم في عدد من القضايا الإنمائية والخدماتية المرتبطة بمناطقهم.

كما التقى رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت إبراهيم زيدان، وتم البحث في ملفات بلدية ومشاريع تخص العاصمة.

