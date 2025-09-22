المركزية - استقبل وزير الإعلام بول مرقص في مكتبه منظم أول قمة لصانعي المحتوى في لبنان باولو خياط، الذي دعاه الى حضور القمة التي ستجمع اكثر من الف شخص يعملون في هذا المجال في كل القطاعات من الطعام والصحة والأزياء والتجميل، بالتعاون مع Artist and more.

واشار خياط إلى ان" الملتقى سيعقد في 30 تشرين الثاني في seaside arena ويتضمن فعاليات متنوعة من جلسات نقاشات وورش عمل".

"منتدى أمناء بيروت": ثم التقى مرقص وفداً من "منتدى أمناء بيروت" برئاسة فادي غلاييني يرافقه نائب الرئيس جهاد الضاني وأمين السر هاني حمود والأعضاء: ايغار الخضرا، رولا سوبرة، حسان الخطيب، محمد دعبول، عبد المولى شهاب الدين، سليم المدهون ، دانية المصري وسنا القصاص.

وقال غلاييني بعد اللقاء: "تشرفنا بلقاء الوزير مرقص ودعوناه إلى المؤتمر الذي ينظمه المنتدى حول رؤية 2030 لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورؤية وزير الإقتصاد عامر البساط 25-35"، لافتا ان "المؤتمر سيعقد في السابع من تشرين الأول المقبل".

وعرض الوفد على مرقص فكرة إنشاء شبكة تدقيق.

كذلك التقى نائبة رئيس بلدية المجيدل ومديرة شركة impact consultancy ماغي نعمة يرافقها أعضاء البلدية جوني فضول، إيلي مندلق ورولان مندلق، وتم البحث في موضوع تقديم خدمات من الشركة إلى صفحات السوشيال ميديا التابعة لوزارة الإعلام، وتطرق الوفد إلى موضوع الـinfluencers في لبنان وضرورة تنظيمه.

ودعا الوفد الوزير مرقص لرعاية ماراتون يقام في بلدة المجيدل تنظمه البلدية بهدف دعم الزيت والزيتون.

ثم استقبل مرقص وفداً من لجنة تنظيم السهرة الدولية للمبتدئات برئاسة الرئيسة المؤسسة للجنة الإحتفال الدولي للمبتدئات رجينا فنيانوس ترافقها عضوتا اللجنة لطيفة نكدي وهدى بشارة.

وقالت فنيانوس بعد اللقاء: "نقيم للسنة الخامسة والعشرين على التوالي، الإحتفال الدولي بسهرة المبتدئات 2025: «25ème. Bal International des Débutantes 2025 وذلك مساء السبت 1 تشرين الثاني 2025، الساعة 8،30 ، في صالة السفراء في كازينو لبنان، برعاية اللبنانيّة الأولى نعمت عون وبحضور ضيف الشرف الأمير S.A.S.Prince Stefan Dimitrie Sturdza".

وأشارت إلى ان "ريع الحفل سيخصص لتقديم سيارة إسعاف مجهزة للدفاع المدني اللبناني، علماً أن اللجنة، منذ تأسيسها عام 1998، قامت بتقديم 15 سيارة إسعاف إلى 15 مركز للصليب الأحمر في جميع الأراضي اللبنانية، وهي منذ العام 2022، تخصص ريعها للدفاع المدني اللبناني".

وأخيراً استقبل الوزير مرقص وفدا من نقابة المعلوماتية التكنولوجيا برئاسة النقيب جورج الخويري، الذي قال بعد اللقاء: "عرضنا خلال الاجتماع برنامج عملنا من أجل احضار وفود من الاردن ليتدربوا في لبنان ونسعى الى تأسيس توأمة بين البلدين فيما خص المعلوماتية والتكنولوجيا، الأمر الذي يستقطب تعاونا وخلق فرص عمل جديدة واستثمارات".

اضاف: "كما وجهنا دعوة إلى الوزير مرقص للمشاركة في فعالية مشتركة بين الليونز والنقابة في مركز شركة طيران الشرق الأوسط في 29 الجاري، يختص بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كما سنسعى لتوقيع مذكرة تفاهم مع الوزارة لتقديم المساعدة على الصعيد المكننة والتطور وذلك من ضمن الاستراتيجية الرقمية المعتمدة من قبل الدولة اللبنانية".