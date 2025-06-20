زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل الجمهورية الفرنسية في 17 و18 الحالي، بدعوة رسمية من نظيره الفرنسي رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية الجنرال تييري بورخار، بهدف مناقشة سبل التعاون لمواجهة تحديات المرحلة الحالية وعرض حاجات الجيش.

وحضر حفل استقبال رسميا في مقر إقامة وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو.

وخلال الزيارة، التقى العماد هيكل نظيره الفرنسي في قيادة هيئة أركان الجيوش الفرنسية، حيث أقيمت له التشريفات الرسمية، ثم جرى عرض آخر التطورات.

وشدد الجانبان على "أهمية الشراكة التاريخية وتعزيز التعاون بين الجيشين اللبناني والفرنسي، والتنسيق الوثيق ضمن إطار قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل.

كما زار قائد الجيش مركز التخطيط وقيادة العمليات التابع لهيئة أركان الجيوش الفرنسية.

من جهة أخرى، زار قاد الجيش معرض باريس الجوي الخامس والخمسين في منطقة Le Bourget، حيث التقى كبار المسؤولين في وزارة الجيوش الفرنسية.