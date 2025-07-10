المركزية - استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام النائب وليد البعريني مع وفد من الموظفين المتعاقدين.

بعد اللقاء قال البعريني: "عرضنا مطالب الوفد وطالبنا بضرورة تثبيتهم خصوصاً انهم خضعوا لمباريات في مجلس الخدمة المدنية منذ اكثر من ١١ سنة، كما تطرقنا الى مواضيع إنمائية ومطلبية تخص محافظة عكار ومنها استحداث مركز للدفاع المدني في المحافظة اضافة الى موضوع أوتوستراد مشمش- فنيدق."

واستقبل الرئيس سلام وفدًا من المنتدى المدني لدعم تطبيق القانون رقم 105/2018 المتعلّق بالمفقودين والمخفيين قسرًا.

وطالب الوفد بتنفيذ القانون بكامل مندرجاته، ودعا الى تعيين أعضاء جدد للهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا، بعد ان انتهت ولايتها في 3 تموز الجاري.

وقد ابلغ الرئيس سلام الوفد بان مرسوم تعيين الهيئة بات جاهزا وسيتم ادراجه على جدول اعمال مجلس الوزراء في اقرب وقت ممكن.

واستقبل الرئيس سلام وفدا من جمعية "live “ love Beirut الذي عرض لنشاطات الجمعية التي تعمل لخلق الحلول المستدامة للمشاكل المزمنة، اضافة الى المشاريع والافكار التي تنوي تنفيذها ومنها مشروع بيئي واخر لفرز النفايات من المصدر.