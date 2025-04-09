إستقبل وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة السفير الأسترالي في لبنان أندرو بارنز وكانت زيارة هنأه فيها على تولّيه منصبه الوزاري.

وأطلع شحادة السفير الأسترالي على استراتيجية وزارة الدولة للتكنولوجيا التي هو بصدد وضعها وتقديمها الى مجلس الوزراء، كما أبدى السفير بدوره استعداد بلاده للتعاون مع لبنان في هذا المجال.

كما بحث الطرفان الإصلاحات الإقتصادية خصوصاً في ما يتعلق بالقطاع المالي والمشاريع التي تدرسها الحكومة في هذا الخصوص.



السفير الصربي

كما استقبل شحادة أيضاً في مكتبه في الوزارة السفير الصربي ميلان تروجانوفيك الذي وجّه له دعوة لحضور المعرض الثقافي حول الشباب والذكاء الاصطناعي الذي يقام في بلغراد Expo 2027 كل 4 سنوات، وبحث الطرفان كافة المشاريع المتعلقة بوزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا.

النائب البستاني

الى ذلك، التقى شحادة النائب فريد البستاني الذي هنأه على تولّيه منصبه الوزاري، وبحث معه مشاريع القوانين المطروحة أمام لجنة الاقتصاد، وأبدى دعمه بتلك التي تعنى بوزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.