استقبلت رئيسة "مؤسسة الحريري" السيدة بهية الحريري، في فيلا الحريري في الهلالية– صيدا، عدة شخصيات بارزة في لقاءات منفصلة، حيث تناولت الأوضاع العامة والشؤون التربوية والاجتماعية والأمنية في المدينة.

أبو كسم: حيث استقبلت الحريري رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبدو أبو كسم، وجرى خلال اللقاء التطرق إلى الأوضاع العامة ومجمل القضايا التربوية والاجتماعية، مؤكدة على "أهمية التواصل بين المؤسسات والشخصيات المعنية في دعم المجتمع المحلي".

القادري: كما التقت الحريري مساعد قائد سرية درك صيدا المقدم هاني القادري في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة، بحضور مسؤول العلاقات مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في منسقية تيار المستقبل في صيدا والجنوب السيد سامر السن. وخلال اللقاء، تم استعراض الأوضاع الأمنية في المدينة، وأثنت الحريري على "جهود المقدم القادري طوال فترة توليه قيادة فصيلة درك صيدا، متمنية له التوفيق في مهمته الجديدة ومستمرة في دعم الأمن والاستقرار في المدينة".

البقاعي: كما التقت الحريري رئيس مجلس إدارة شركة سينيق التجارية ورجل الأعمال محمد البقاعي في زيارة تواصلية، بحضور وليد صفدية. وقد كانت المناسبة للتداول في الأوضاع العامة على صعيد مدينة صيدا. وقال البقاعي بعد اللقاء: "تشرفت بزيارة السيدة الحريري التي نحرص دائما على التواصل معها والاستنارة برأيها في العديد من المواضيع العامة. وكانت المناسبة أيضا لنبارك لمعاليها بانتقالها إلى بيتها الجديد، سائلين الله أن يكون فاتحة خير وبركة على العائلة الكريمة وأن يبقى عامرا بمحبة الناس، ومتمنين لها دوام الصحة والعافية".

سعيفان: ورحبت الحريري بسعيفان، معبرة عن "سعادتها برعاية هذا الحفل ولقاء الطلاب والأهالي"، مثنية على "جهود المدير سعيفان ومتمنية للثانوية إدارة وهيئة تعليمية وطلابا وأهال عاما دراسيا مكللا بالنجاح والتميز".