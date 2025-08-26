المركزية- إستقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفد "المنتدى الإسلامي الوطني" برئاسة جميل قاطرجي الذي قال بعد اللقاء:" عرضنا مع سماحته الأحوال العامة التي يمر بها لبنان والمنطقة، ونقل الوفد لسماحته وجوب اعتماد العدل في جميع مفاصل الدولة والمحافظة على التوازن والمساواة بين جميع مكونات الوطن في الحقوق والواجبات والوظائف وضرورة تجنب اي خلل حفظا على السلم الأهلي والأمن والأمان وتقدم البلد وازدهاره. كما أسف وفد المنتدى من الواقع المؤلم والمرفوض الناتج عن وقوع اختلافات في وجهات النظر بين بعض الجمعيات الأهلية الى حد الوصول للقضاء".

أضاف: ان المنتدى على ثقة ويقين راسخ أن سماحة المفتي هو المرجع الصالح والقادر بإذنه تعالى على تدارك الأمر بحكمته وموقعه للخروج من هذا الواقع المرفوض في تغييب العدل واستبعاد الكفاءات الوطنية".

واستقبل المفتي دريان رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمستشفى رفيق الحريري الجامعي محمد الزعتري وبحث معه في الشؤون العامة.

واستقبل لجنة متابعة توقيف العميد حمود ،ووعد المفتي بمتابعة القضية.