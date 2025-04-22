أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى اتصالا للاطمئنان إلى صحة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي بعد الحادث الذي تعرض له والعملية الجراحية التي خضع لها، ومقدّما تعازيه برحيل قداسة البابا فرنسيس. وأوفد لهذه الغاية القاضي الشيخ غاندي مكارم لمعايدته في المستشفى.

كذلك اتصل بقائد الجيش العماد رودولف هيكل وبرئيس الأركان اللواء حسان عودة، للتعزية بشهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا اخيرا في جنوب لبنان، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.

بزبدين-شويت

وكان الشيخ ابي المنى شارك في لقاء ديني جامع في منزل المرحوم الشيخ ابو يوسف سلمان منذر في بلدة بزبدين، بحضور المشايخ الاجلاء: ابو علي سليمان ابو ذياب وابو زين الدين حسن غنام وابو فايز امين مكارم وجمع من مشايخ المتن والجبل وباقي المناطق.

كذلك شارك في السهرة الدينية في بلدة شويت، بمشاركة المشايخ الاجلاء، غنام ومكارم وابو طاهر منير بركة وجمع كبير من مشايخ المنطقة.

قبيع

وفي بلدة قبيع شارك شيخ العقل في مأتم للمرحوم الشيخ أبو أكرم عفيف بو فخر الدين، على رأس وفد من المشايخ، بينهم اعضاء من المجلس المذهبي، إلى جانب مشاركة الشيخ الجليل مكارم، النائب هادي ابو الحسن، وجمع كبير من المشايخ والفاعليات والاهالي.

وتحدث الشيخ ابي المنى بشهادة عن الراحل وقال: الشيخ ابو اكرم عفيف بو فخر الدين وجه سمح من وجوه قبيع والمتن والجبل، وقلب ما نبض الا بالمحبة والوداعة والايمان، وصوت صادح بالحق، سليل عائلة كريمة وابن بلدة أبية سطّرت المواقف والبطولات، بلدة عنوانها الإلفة والأخوّة وجمع الشمل، أحب الأهل والأجاويد فكان منهم، صادقا، أميناً، سالكاً مسلك التوحيد والتقوى، كريم النفس، مناضلاً ومعطاءً".

اضاف: "زرناه منذ سنة تقريباً، فغمرنا بمحبته ولطفه، وها نحن اليوم نودعه وهو يرحل راضياً مرضياً مطمئناً، سائلين لروحه الرحمة ولأبنائه وعائلته ولكم طيب البقاء والسلامة. رحمه الله وعظم أجوركم، وانا لله وانا اليه راجعون".

شانيه

واستقبل الشيخ ابي المنى في دارته في شانيه وفداً من "جمعية البيت اللبناني للبيئة" برئاسة الشيخ نظام ابو خزام، لدعوته الى حضور احتفال اليوبيل الفضي للجمعية.

عبيه

وزار شيخ العقل كلية الامير السيد للعلوم التوحيدية في عبيه، برفقة الشيخ الجليل ابو زين الدين حسن غنام وبحضور رئيس اللجنة الدينية في المجلس المذهبي الشيخ عصمت الجردي وعدد من المشايخ، وكان في استقبالهم مدير الكلية الشيخ هادي العريضي والمسؤولون والعاملون، حيث التقى والشيخ غنام بطلاب وطالبات الكلية في جلستي مذاكرة روحية، وزار بعدها والشيخ غنام والمشايخ الشيخ الجليل ابو محمود سعيد فرج في البلدة، ثم قدم شيخ العقل التعازي بالمرحوم ابو هيثم فؤاد حميد حمزة قاعة آل حمزة في البلدة.