برعاية مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود ورئيس اتحاد بلديات قضاء بشري الاستاذ ايلي مخلوف، افتُتح مهرجان التفاح في بلدة بقاعكفرا من تنظيم جمعيّة "أرض"، بالتعاون مع بلدية بقاعكفرا، بحضور النائب البطريركي المطران الياس نصار وكاهن رعية بقاعكفرا الأب ميلاد مخلوف ومخاتير البلدة شربل سركيس، سابا بركات، سمير داود، نعيم شليطا وسليمان سليمان، ورئيس دير مار شربل الأب الياس شكري.

وتأتي هذه الخطوة من ضمن الخطوات التي تنظمها بلدية بقاعكفرا واتحاد البلديّات لتعزيز وترسيخ بقاء المزارع في أرضه.