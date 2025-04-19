Apr 19, 2025 10:06 AMClock
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لحود شاكرا للأرشمندريت نقولا حكيم خدمة زحلة والبقاع على مدى ١٢ عاما : ستبقى رسالتكم راسخة في تاريخ مطرانية سيدة النجاة

نشر المدير العام لوزارة الزراعة على صفحاته ، بمناسبة انتهاء مهام الأرشمندريت نقولا حكيم كنائب اسقفي عام لأبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك :

" قدس الأرشمندريت نقولا حكيم منذ دخولك الى مطرانية سيدة النجاة في زحلة في ٣٠ اب ٢٠١٣ وتسلمك مهامكم كنائب اسقفي عام لأبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك  ، دخلت الى قلوب الزحليين والبقاعيين  وخدمت الجميع بكل تفاني وحتى على حساب صحتك ، وكنت المثال في ممارسة رسالتك وحياتك الرهبانية وفي خدمتك لرعية سيدة النجاة ولكل رعايا ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك . وقد تميزت خدمتكم في الابرشية بالتواضع والتقوى والعطاء دون مقابل وبالباب المفتوح وبالصدر الرحب وبالمتابعة اليومية لكل المراجعات . داويت المرضى ومسحت جروحهم بمواساتك لهم وعزيت الحزانى بصلاتك لنفوس موتاهم ولم تترك بيت او عائلة او فرد في أفراحه أو أحزانه   . زرعت الامل عند الشباب واحبطت اليأس في نفوسهم ورافقت الشيوخ والاطفال والأخويات في كل نشاطاتهم ومحطاتهم .

ابونا نقولا شكرا من قلب كل مؤمن في زحلة والبقاع لكل تضحياتكم وجهودكم على مدى حوالي اثنتي عشر سنة في أصعب المراحل من أزمات اجتماعية وصحية واقتصادية . رسالتكم المميزة ستبقى راسخة في تاريخ مطرانية سيدة النجاة على غرار المثلث الرحمات الارشمندريت سمعان عبد الأحد الذي ما زالت بصمات اعماله راسخة .  صديقي أبونا نقولا كل التمنيات لك بالصحة والعافية والنجاح في مهماتكم الرهبانية الجديدة . ابونا نقولا ستبقى دائما في قلوبنا على أمل خدمة جديدة لكم لزحلة في المستقبل القريب ، وكل التمنيات لخلفكم الصديق الارشمندريت ايلي معلوف بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة "

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