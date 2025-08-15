نعت لجنة مهرجانات بعلبك الدولية، نائب رئيسة اللجنة جان لوي مانغي، الذي كرّس جانبًا كبيرًا من حياته للترويج لهذا الحدث وإبرازه.

وجاء في بيان النعي: "كان جان لوي، أحد أعمدة المهرجان حقًّا، مديرًا فنيًا، تولّى الإشراف على إنتاجات فنيةٍ لا تُنسى، مثل "Sound of Resilience" عام 2020، و "Shine on Lebanon" عام 2021، فرفعت بنجاح صوتَ لبنان ليصدح عاليًا وحملت روحَه في أشد اللحظات صعوبة.

سيتذكّر من حالفهم الحظّ بمعرفته، لباقة أدبه، وسعة ثقافته، والتزامه الثابت بلا هوادة. وستتوق عائلتنا الكبيرة إلى نظرته الحانية، وإلى ابتسامته الخفية الودودة، وإلى شغفه المُلهم.

يترك جان لوي إرثًا نفيسًا سيستمر في إلهام كلّ مشهد، وكلّ نغمة، وفي كلّ ضوء يسطع في دورات المهرجانات المقبلة.

اليوم، نبكي صديقًا، ونودّع شيخًا، وفنانًا، ونحتفل ببصمة خالدة تركها في قلب مهرجانات بعلبك".