المركزية - عقدت لجنة المتابعة للقمة الروحية في لبنان إجتماعها الدوري في مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى _ طريق المطار برعاية وحضور العلامة الشيخ علي الخطيب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان وحضور ممثلي رؤساء الطوائف، المنسينيور عبدو ابو كسم، الدكتور علي الغزاوي، والشيخ القاضي غاندي مكارم، والمفتي القاضي الشيخ حسن عبدالله، والدكتور غازي قانصو، وتداول المجتمعون في التطورات الراهنة واصدروا البيان الاتي:

أولاً: توجهوا بالتبريك للمسلمين والمسيحيين بمناسبة عيدي الفطر المبارك والفصح المجيد.

ثانياً: الدعاء بالسلام والشفاء العاجل لغبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إثر تعرضه للحادث صحي.

ثالثا: توجه الحاضرون بالتعزية القلبية بوفاة قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس معبرين عن حزنهم العميق لرحيله مؤكدين على القيم الإنسانية والروحية التي جسدها في حياته.

رابعاً: توقف المجتمعون عند ملف إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة مشددين على أن تتولى الدولة اللبنانية هذا الملف بعيدا عن التجاذبات السياسية.

خامساً: وجه المجتمعون نداءً وطنياً عاجلاً لوقف العدوان المستمر على لبنان وإستباحة سيادته مؤكدين ان حماية الإنسان والأرض هي أولوية مطلقة وان وحدة الموقف الوطني هي السلاح الأجدى في مواجهة التحديات.

سادساً: في ختام الإجتماع تناول المجتمعون الإستحقاق البلدي وأكدوا على ضرورة إجرائه في موعده وان يشكل فرصة لمزيد من التلاقي بين اللبنانيين بعيدا عن التوترات والإنقسامات بما يعزز دور البلديات في خدمة الوطن والمواطنين.