المركزية - لفتت لجنة كفرحزير البيئية في بيان الى ان "ما حدث في شكا صباح اليوم وطوال ليل اًول امس هو عملية اغتيال جماعي لاهالي شكا والكورة بغبار الكلينكر المسبب لسرطان الرئة والمعدة والربو المنبعث من شركات الترابة رغم مئات التحذيرات التي وجهت لهذه الشركات االتي لا ترتدع ولا تتورع عن ارتكاب ابشع المجازر بحق الانسان والطبيعة".

ودعت الى "ختم هده المصانع ومقالعها الخارجة على القانون بالشمع الاحمر ونقلها الى السلسلة الشرقية وبيع املاكها بالمزاد العلني وتوزيع قيمتها على عمالها وعلى مزارعي الكورة الذين دمرت زراعتهم وعلى اسر شهداء مجزرة السرطان وامراض القلب ومصابي الربو في شكا والكورة . واستيراد الاسمنت معفى من الرسوم" ،

كما دعت الى "محاكمة اصحاب شركات الترابة كاخطر مجرمي ابادة جماعية ودمار شامل عرفهم التاريخ".