المركزية - عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى في حضور الاعضاء وممثلين عن الادارات المختصة.

إثر الجلسة قال موسى: "إجتمعت لجنة حقوق الإنسان النيابية لدرس موضوع الاعتداءات الاسرائيلية وتداعياتها على لبنان. بداية استمعنا إلى تقرير من منظمة العفو الدولية التي تحدثت عن كل الخروق الاسرائيلية للقوانين الدولية، خصوصا القانون الدولي والمواضيع التي تحدثت عنها كانت موثقة حيث يتحدث التقرير عن قتل صحافيين وموضوع البيجر والفوسفور الأبيض وهدم الاماكن السكنية والتدمير الواسع وقتل أبرياء. استمعنا بعدها إلى وزارة الخارجية بما تقوم به من تقديم شكاوى ورفعها. وطلب الزملاء النواب ان يكون هناك توصيف دقيق لكل هذه الامور وتفعيل موضوع الشكاوى إلى الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان والمحاكم الدولية من اجل وقف هذه الاعمال كونها مخالفة للقوانين الدولية، خصوصا للقانون الدولي الانساني".

ولفت الى انه "تم الاتفاق على رفع توصيات للحكومة بكل الامور التي نوقشت في هذه الجلسة لمتابعة النقاش حول رفع الشكاوى والصوت إلى المؤسسات الدولية المعنية لوقف هذه الاعتداءات والتعويض والإسراع في اعادة الإعمار".