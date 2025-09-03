المركزية - عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى وحضور الاعضاء وممثلين عن الادارات المختصة.

وقال موسى بعد الجلسة: "تابعنا موضوع السجون ونحن نتحدث بهذه المواضيع منذ مدة طويلة فوضع السجون مزر نتيجة الاكتظاظ الموجود وعدم رفع الاهتمام بالسجون إلى المستوى المطلوب. وهذا أمر يتعلق بموضوع خطة الحكومة ضمن منهجية معينة وخطة عامة لتحسين وضع السجون. هذا الأمر مطلوب إنسانيا، نتيجة أخطاء وخطايا ارتكبوها لكن ايضا يتعلق بكيفية تعاطي لبنان مع قضايا حقوق الانسان وحقوق المساجين".

أضاف: "نحن اليوم، أمام مطالب اساسية مزمنة، ولكن التقدم بطيء. ما نقوله اليوم، المفروض ان مجلس الوزراء يجب ان يرتفع إلى مستوى الاولويات في مجلس الوزراء، لانه يتعلق بوزارات لها علاقة ان ببناء السجون او بتسريع المحاكمات لاصدار احكام ومطلبنا ان يكون هناك رفع إلى مستوى معين بموضوع الاهتمام بالسجون".

وتايبع: "هناك لجنة وزارية شكلت في الحكومة الماضية من أجل السجون وتضم وزارات العدل والداخلية والدفاع والمالية ويجب تفعيل هذه اللجنة. ونطلب من الحكومة ان يكون هناك اجتماعات متعددة من أجل النظر في اوضاع السجون ،خصوصا اننا على ابواب موازنة وبناء السجون قد يتطلب اموالا ويجب ان يتم لحظ الأمر بالنسبة للسجون والاكتظاظ فيها. ولا بد ان يكون هناك تأهيل وبناء للسجون.

وختم موسى: "كما درسنا الوضع الاجتماعي للمساجين من طبابة وغيرها والمطلب الأساسي هو تفعيل اللجنة الوزارية المختصة في موضوع السجون وأخذ التدابير الايلة الى تحسين وضع السجون".