المركزية - رأست رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين اجتماعا للجنة بحضور الأعضاء وممثلين عن وزارات الداخلية والصحة والاقتصاد وعن اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة "جوستيسيا" وجمعيات من المجتمع المدني وخبراء.

وأوضحت عز الدين أن "الاجتماع خصص لمناقشة امرين:

الأول، استكمال مناقشة اقتراح قانون حماية القاصرين من تناول الكحول ومشروبات الطاقة، حيث تم التوافق على استكمال مناقشة نسخته الأخيرة في جلسة ستُعقد الأسبوع المقبل"، مؤكدة أهمية هذا القانون وانعكاساته على صحة الأطفال.

ولفتت الى أن الموضوع الثاني كان "عرض نتائج دراسة ليما (المسح اللبناني المتكامل للمغذيات الدقيقة، والقياسات الجسمانية، وتطور الطفولة) والذي يشكل أول مسح وطني في لبنان يهدف إلى قياس نقص المغذيات الدقيقة، والحالة التغذوية، ومخرجات نمو الطفولة المبكرة لدى الرضع، والأطفال الصغار، والفتيات المراهقات، والنساء".

وأشارت الى أن "المسح أجري من قبل وزارة الصحة العامة واليونيسف وشركائهما خلال عامي 2023–2024، ويقدم أدلة موثوقة لدعم جهود المناصرة، والسياسات، والبرامج التي تتصدى لتفاقم العبء الثلاثي لسوء التغذية في لبنان".

وعرضت عز الدين للنتائج الرئيسية التي تشير إلى أن "معدلات الرضاعة الطبيعية الحصرية انخفضت إلى 23%، وأن معظم الأطفال الصغار يستهلكون أنظمة غذائية منخفضة الجودة، بينما لا يحقق سوى 11% منهم المعايير الغذائية الدنيا. كما أظهرت النتائج أن التأخر النمائي يؤثر على أكثر من 30% من الأطفال، وأن معدلات التقزّم بين الأطفال دون الخامسة قد تضاعفت منذ عام 2021. أما بين الفتيات المراهقات والنساء، فهناك ارتفاع في معدلات السمنة ونقص المغذيات الدقيقة، إذ تعاني واحدة من كل ثلاث فتيات مراهقات من زيادة في الوزن أو السمنة"، مؤكدة "اهمية العمل على تحسين ممارسات التغذية، وإصلاح نظم الغذاء، وتنفيذ تدخلات متكاملة في مجال التغذية وتنمية الطفولة المبكرة".

ولفتت إلى "التوصيات الرئيسية الناتجة عن المسح، وهي:

توسيع نطاق برامج التغذية وتنمية الطفولة المبكرة خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل، دمج الخدمات عبر مختلف المنصات، تطبيق القوانين الخاصة بتسويق الأغذية غير الصحية، إعطاء الأولوية لتغذية الفتيات المراهقات والنساء من خلال تغطية شاملة وسياسات قوية".