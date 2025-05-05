المركزية - رأست رئيسة لجنة المرأة والطفل النائب عناية عز الدين، اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم في مجلس النواب، في حضور أعضاء اللجنة، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وممثلين عن وزارتي الصحة والداخلية.

وأوضحت عز الدين عقب الاجتماع "أن الجلسة خُصصت لمناقشة اقتراحي قانون، الأول يهدف إلى حماية القاصرين من تناول الكحول ومشروبات الطاقة". ولفتت إلى "أنها كانت قد تقدمت بهذا الاقتراح في وقت سابق، إلا أن ظروفً حالت دون المضي به، فأعادت طرحه في هذه الدورة. وقد أقرته لجنة الصحة سابقا، وتمت مناقشته اليوم في لجنة المرأة والطفل، على أن يستكمل البحث فيه الأسبوع المقبل بمشاركة الوزارات المعنية، ومنها وزارات الإعلام والداخلية و الاقتصاد والصحة و الشؤون الاجتماعية و وزارة السياحة .

أما الاقتراح الثاني، فتقدمت به كتلة "الجمهورية القوية"، ويقضي بمنح الأم السجينة الحق في مجالسة أطفالها ومشاهدتهم، لا سيما في حال ولادة الطفل أثناء فترة محكوميتها، أو إذا دخلت السجن وأطفالها لا يزالون في سن مبكرة.

وشددت عز الدين على أهمية المقترحين وضرورة إقرارهما لما يحملانه من أثر صحي و اجتماعي وتربوي إيجابي بالغ الأهمية، مشيرة إلى أن مناقشتهما ستُستكمل الأسبوع المقبل بحضور الجهات المعنية، تمهيدًا لعرضهما على الهيئة العامة لمجلس النواب.