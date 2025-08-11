Aug 11, 2025 3:45 PMClock
لجنة المرأة في بطريركية الكاثوليك تطلق أول فيديو توثيقي لصمود نساء الجنوب

 أطلقت لجنة شؤون المرأة في بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك أول فيديو توثيقي لها، وهو أحد أهداف اللجنة المتمثّل في الإضاءة على نساء الطائفة اللواتي يجسّدن الإيمان الحيّ والصمود.

يستعرض العمل ما عاشته نساء الجنوب اللبناني من تحديات وصعاب خلال الحروب والاعتداءات، وكيف بقي إيمانهن المسيحي ثابتًا ورجاءهن متقدًا، ليكنّ شهادة حيّة على القوّة المستمدّة من الصليب والمسيح.

ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة مبادرات إعلامية وثقافية تهدف إلى إبراز دور المرأة في الكنيسة والمجتمع، وتعزيز حضورها كشريكة في الرسالة والبنيان الروحي والاجتماعي.

انقر الفيديو

