أطلقت لجنة شؤون المرأة في بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك أول فيديو توثيقي لها، وهو أحد أهداف اللجنة المتمثّل في الإضاءة على نساء الطائفة اللواتي يجسّدن الإيمان الحيّ والصمود.

يستعرض العمل ما عاشته نساء الجنوب اللبناني من تحديات وصعاب خلال الحروب والاعتداءات، وكيف بقي إيمانهن المسيحي ثابتًا ورجاءهن متقدًا، ليكنّ شهادة حيّة على القوّة المستمدّة من الصليب والمسيح.

ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة مبادرات إعلامية وثقافية تهدف إلى إبراز دور المرأة في الكنيسة والمجتمع، وتعزيز حضورها كشريكة في الرسالة والبنيان الروحي والاجتماعي.

