Jul 28, 2025 11:14 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

لجنة المال والموازنة مجتمعة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ووزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان لاقرار مشروع قانون اصلاح المصارف… وموقف مرتقب لكنعان بعد الجلسة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o