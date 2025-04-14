Apr 14, 2025 11:30 AMClock
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لجنة المال والموازنة مجتمعة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر لمتابعة درس زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي وتعديل الزيادات على الرسوم التي أقرتها الحكومة في موازنة ٢٠٢٥

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